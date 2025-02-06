وزير التربية: نستذكر اليوم مسيرة امتدت لأكثر من مئة عام

الوكيل الإخباري- أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، أن تاريخ الهاشميين المجيد سطر بأحرف من مجد وفخار واعتزاز على مدى عقود طويلة، وتوجت بإنجازات ونهضة حاكتها أجيال.

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وقال محافظة خلال رعايته اليوم الخميس، فعاليات أوبريت "وتستمر المسيرة بهمة الهاشميين"، الذي نظمته مديرية تربية لواء الكورة، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، إننا نستذكر اليوم مسيرة امتدت لأكثر من مئة عام، تميزت بالبناء والعمل والإنجاز في القطاعات كافة، مشيرا إلى أن "الأوبريت" كان إنجازا فنيا كبيرا عكس سيرة الهاشميين وتاريخ الأردن الذي شهد إنجازات عظيمة في ظل ملوك بني هاشم الذين توارثوا المجد جيلا بعد جيل.