وزير التربية ينعى المعلمة نعمة أحمد الشبول

الوكيل الإخباري- ينعى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة, والامينان العامان الدكتور نواف العجارمة والدكتورة سحر الشخاترة ، ومدير التربية والتعليم الدكتور فيصل الحوامدة، والأسرةُ التَّربويَّة .



الزميلة المعلمة ( نعمة احمد الشبول ) من مديرية التربية والتعليم بلواء الرمثا في مدرسة الطرة الثانوية للبنات .

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