وزير التربية ينعى المعلمة نعمة أحمد الشبول

الزميلة المعلمة ( نعمة احمد الشبول ) من مديرية التربية والتعليم بلواء الرمثا في مدرسة الطرة الثانوية للبنات .
أسكن الله روحَ الفقيدة الجنَّة، وألْهَمَ أهلها و ذويها الصَّبْر والسلوان،
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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