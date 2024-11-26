 
الثلاثاء 2024-11-26 01:36 م
 

وزير التربية ينعى المعلمة نعمة أحمد الشبول

الدكتور عزمي محافظة
الدكتور عزمي محافظة
الثلاثاء، 26-11-2024 01:07 م

الوكيل الإخباري-    ينعى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة, والامينان العامان الدكتور نواف العجارمة والدكتورة سحر الشخاترة ، ومدير التربية والتعليم الدكتور فيصل الحوامدة، والأسرةُ التَّربويَّة .

الزميلة المعلمة ( نعمة احمد الشبول ) من مديرية التربية والتعليم بلواء الرمثا في مدرسة الطرة الثانوية للبنات .

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