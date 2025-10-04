السبت 2025-10-04 07:34 م
 

ترامب: لن أتهاون مع أي تأخير من حماس

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
السبت، 04-10-2025 06:59 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت إنه ينبغي لحركة (حماس) الإسراع في تنفيذ خطته لإنهاء الحرب في غزة، "وإلا لا يمكن توقع ما سيحدث".

وأضاف ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال "لن أتهاون مع أي تأخير، وهو ما يعتقده الكثيرون، أو أي نتيجة تشكل فيها غزة تهديدا مجددا. فلنُنجز هذا الأمر بسرعة".

 
 
