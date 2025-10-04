ترامب: لن أتهاون مع أي تأخير من حماس

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت إنه ينبغي لحركة (حماس) الإسراع في تنفيذ خطته لإنهاء الحرب في غزة، "وإلا لا يمكن توقع ما سيحدث".

اضافة اعلان