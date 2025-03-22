السبت 2025-03-22 10:42 م
 

وزير الخارجية: ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
 
السبت، 22-03-2025 09:42 م
الوكيل الإخباري-   تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا من وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجّي، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع في لبنان.اضافة اعلان


وأكّد الصفدي ورجي ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بجميع بنوده. 

وأكد الصفدي تضامن المملكة المطلق مع لبنان الشقيق في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية مؤكّدًا ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١. 

وشدّد الصفدي على ضرورة التحرك الدولي الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.
 
 
gnews

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