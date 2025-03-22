وزير الخارجية: ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

وأكّد الصفدي ورجي ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بجميع بنوده.
وأكد الصفدي تضامن المملكة المطلق مع لبنان الشقيق في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية مؤكّدًا ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١.
وشدّد الصفدي على ضرورة التحرك الدولي الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.
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