وزير الخارجية يلتقي الرئيس الفرنسي على هامش أعمال مؤتمر باريس بشأن سوريا

09:18 م

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الوكيل الإخباري- التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وذلك خلال مؤتمر باريس بشأن سوريا. اضافة اعلان





ويشارك الصفدي في مؤتمر باريس بشأن سوريا الذي تستضيفه فرنسا.