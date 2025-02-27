 
الخميس 2025-02-27 09:26 ص
 

وزير الداخلية: الإفراج عن 417 موقوفا إداريا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان

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أرشيفية
الخميس، 27-02-2025 09:00 ص

الوكيل الإخباري- أوعز وزير الداخلية مازن الفراية للحكام الإداريين بالإفراج عن 417 موقوفا إداريا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

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وبحسب بيان صحفي للوزارة، يأتي هذا الاجراء، بهدف إتاحة الفرصة لهم للانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم، وذلك بعد ان تمت دراسة ملفاتهم والاكتفاء بمدد التوقيف التي أمضوها.

 
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