وزير الداخلية: الإفراج عن 417 موقوفا إداريا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان

وبحسب بيان صحفي للوزارة، يأتي هذا الاجراء، بهدف إتاحة الفرصة لهم للانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم، وذلك بعد ان تمت دراسة ملفاتهم والاكتفاء بمدد التوقيف التي أمضوها.
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