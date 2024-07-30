وزير الداخلية يتحدث عن مخالفات السير ومعدل الجريمة في الأردن

الوكيل الإخباري- قال وزير الداخلية مازن الفراية ان تطبيق قانون السير الجديد ساهم بخفض نسبة الحوادث في وقت ارتفعت فيه مخالفات السير بنسبة 21 % .

واضاف الفراية خلال مؤتمر للقاء ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "الأمن والاستقرار ركيزتان في بناء الدولة" ، اننا نعيش في الأردن بدولة امنة مستقرة تحترم الحريات وتطبق القانون على الجميع ، مشيراً ان الدولة لها اليد العليا بتطبيق القانون على الجميع .



الفراية قال ان معدل الجريمة في الاردن ضمن المستويات الطبيعية وان نسب كشف مرتكبي هذه الجرائم من النسب العالية ، ونسبة كشف جرائم القتل تصل إلى 100% ، ما يؤكد ما يتمتع به الاردن من سمعة طيبة في مجال الأمن في المنطقة .



واشار الفراية ان تعاطي المخدرات والاتجار بها ما زال ما زالت من القضايا المؤرقة ، كاشفاً عن ارتفاع عدد قضايا المخدرات مقارنة بالعام الماضي وضبط 5 مليون حبة مخدرة زيادة عن ذات الفترة من العام الماضي .



وأكد ان التعاون الاقليمي بالحرب على المخدرات يتطور باستمرار، وان الاردن والعراق وسورية ولبنان شركاء بالحرب على المخدرات وانضمت السعودية ومصر وايران لمؤتمر مكافحة المخدرات مؤخراً .

وكشف عن مثول 25 الف شخص امام القضاء الاردني بقضايا المخدرات العام الماضي كانت نسبة الادانة فيها 91% ، مشيراً في الوقت ذاته ان 180 شخص حكم عليهم بمدة تزيد عن 10 سنوات بهذه القضايا .



وطالب الفراية وسائل الاعلام والمجتمع بالتشجيع على مراجعة مراكز العلاج من الادمان حيث ان الاقبال عليها لا زال ضعيفاً بالرغم من انه لا يتم سؤال طالب العلاج عن اي معلومات قد تمس امنه .



واشار ان 1368 شخص راجعوا مركز الادمان العام الماضية وكانت حالات الشفاء عالية جداً ، وصلت الى 1122 حالة شفاء .