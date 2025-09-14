وزير الزراعة يتفقد سير العمل في مديرية زراعة الجيزة

08:37 م

الوكيل الإخباري- في إطار الجولات الميدانية التي ينفذها للوقوف على واقع العمل الزراعي والخدمات المقدمة للمزارعين، قام وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات، اليوم، بزيارة إلى مديرية زراعة الجيزة.





واطّلع خريسات خلال الزيارة على سير العمل في مختلف أقسام المديرية، وآليات تقديم الخدمات للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، مؤكداً على أهمية تطوير مستوى الخدمة المقدمة بما ينعكس إيجاباً على القطاع الزراعي في المنطقة.



كما التقى الوزير عدداً من المزارعين ومربي الأغنام واستمع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، خصوصاً فيما يتعلق ببرنامج الترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية، حيث شدد على ضرورة تسريع الإجراءات وتسهيلها بما يضمن دقة البيانات وتوفير قاعدة معلومات متكاملة تخدم المزارعين والمربين على حد سواء.



وأشار خريسات إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز قنوات التواصل مع المزارعين، والاستماع لمطالبهم بشكل مباشر من خلال الجولات الميدانية، لافتاً إلى أن الترقيم الإلكتروني يعد خطوة أساسية في تنظيم قطاع الثروة الحيوانية وتحسين مستوى الرقابة الصحية والوقائية عليها وتقديم الدعم لمستحقيه .



وخلال الجولة، وجّه الوزير كوادر المديرية بضرورة الاستجابة السريعة لمراجعات المواطنين، وتكثيف التعاون مع مربي الأغنام في الميدان لضمان إنجاز عملية الترقيم وفق الأصول وبالسرعة الممكنة، مؤكداً أن الوزارة ستواصل نهجها في متابعة جميع مديرياتها ميدانياً للارتقاء بمستوى الخدمة الزراعية في مختلف أنحاء المملكة.

