وزير الشباب: تعزيز برامج الريادة والابتكار ومهارات وظائف المستقبل

الوكيل الإخباري- قال وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، إن الوزارة تعمل على تعزيز برامج الريادة والابتكار ومهارات وظائف المستقبل، ترجمة لمضامين كتاب التكليف السامي والخطاب الملكي في الخطط البرامج الشبابية .

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ووفقا لبيان الوزارة اليوم السبت، جاء ذلك خلال متابعة وزير الشباب، جانبا من جلسات إعداد الخطط التنفيذية لمديريات الشباب والمراكز الشبابية التابعة لها، التي تعقدها الوزارة لوضع الخطط والبرامج الشبابية للعام 2025، بمشاركة رؤساء ومشرفي المراكز الشبابية من جميع محافظات المملكة.