 
السبت 2024-11-23 01:57 م
 

وزير الشباب: تعزيز برامج الريادة والابتكار ومهارات وظائف المستقبل

وزير الشباب المهندس يزن الشديفات
وزير الشباب المهندس يزن الشديفات
السبت، 23-11-2024 01:21 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، إن الوزارة تعمل على تعزيز برامج الريادة والابتكار ومهارات وظائف المستقبل، ترجمة لمضامين كتاب التكليف السامي والخطاب الملكي في الخطط البرامج الشبابية .

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ووفقا لبيان الوزارة اليوم السبت، جاء ذلك خلال متابعة وزير الشباب، جانبا من جلسات إعداد الخطط التنفيذية لمديريات الشباب والمراكز الشبابية التابعة لها، التي تعقدها الوزارة لوضع الخطط والبرامج الشبابية للعام 2025، بمشاركة رؤساء ومشرفي المراكز الشبابية من جميع محافظات المملكة.


وأكد الشديفات، ضرورة أن ترتكز الخطط والبرامج على مضامين الخطاب الملكي وكتاب التكليف السامي للحكومة المتعلقة بالشباب، وأن تحقق الرؤى الملكية في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

 
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