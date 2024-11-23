وزير الشباب: تعزيز برامج الريادة والابتكار ومهارات وظائف المستقبل

ووفقا لبيان الوزارة اليوم السبت، جاء ذلك خلال متابعة وزير الشباب، جانبا من جلسات إعداد الخطط التنفيذية لمديريات الشباب والمراكز الشبابية التابعة لها، التي تعقدها الوزارة لوضع الخطط والبرامج الشبابية للعام 2025، بمشاركة رؤساء ومشرفي المراكز الشبابية من جميع محافظات المملكة.
وأكد الشديفات، ضرورة أن ترتكز الخطط والبرامج على مضامين الخطاب الملكي وكتاب التكليف السامي للحكومة المتعلقة بالشباب، وأن تحقق الرؤى الملكية في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.
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