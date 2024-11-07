 
الخميس 2024-11-07 05:40 م
 

وزير الشباب: هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية بيت خبرة

وزير الشباب يزن الشديفات
وزير الشباب يزن الشديفات
الخميس، 07-11-2024 03:58 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الشباب يزن الشديفات، أن هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية بيت خبرة لمسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء.

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وثمن الشديفات خلال لقائه اليوم الخميس، رئيس الهيئة الدكتور غازي الطيب، وعددًا من أعضاء الهيئة الإدارية، دور الهيئة وما حققه أعضاؤها من إنجازات رياضية وشبابية خلال العقود الماضية، ومواصلتهم لنقل خبراتهم الشبابية والرياضية والكشفية للأجيال الشابة.

 
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