وزير الشباب: هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية بيت خبرة

وثمن الشديفات خلال لقائه اليوم الخميس، رئيس الهيئة الدكتور غازي الطيب، وعددًا من أعضاء الهيئة الإدارية، دور الهيئة وما حققه أعضاؤها من إنجازات رياضية وشبابية خلال العقود الماضية، ومواصلتهم لنقل خبراتهم الشبابية والرياضية والكشفية للأجيال الشابة.
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