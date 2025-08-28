الخميس 2025-08-28 01:27 م
 

وزير الصحة: تعزيز التخصصية والتكامل ركيزة لتطوير الخدمات الجراحية في الأردن

جانب من الافتتاح
 
الخميس، 28-08-2025 01:20 م
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أن القطاع الصحي في الأردن يواصل تحقيق تطورات ملموسة في مختلف مجالاته، خاصة في الجراحة، التي تُعدّ من أبرز ركائز التطور الصحي، وذلك بفضل دعم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، والتوجيهات الملكية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وتعزيز كفاءة النظام الصحي الوطني.اضافة اعلان


وقال الوزير خلال افتتاحه، اليوم الخميس، المؤتمر السنوي السادس للجمعية الأردنية للأطباء حاملي زمالة كلية الجراحين الأمريكية: "إن وجود نخبة من الخبراء والممارسين في مجال الجراحة يعكس الالتزام الراسخ بتحقيق التميز في الرعاية الصحية، ويبرز الدور الحيوي للجراحين في تحسين جودة حياة المرضى وتعزيز صحة المجتمع". وأشار إلى أن الجراحة الحديثة باتت تعتمد بشكل كبير على البحث العلمي، والتخصصات الدقيقة، والتقنيات المتقدمة التي يشهدها العالم.

وبيّن الوزير أن الوزارة تعمل وفق نهج تكاملي وتشاركي، يعزز التعاون بين جميع مكونات القطاع الصحي، سواء الحكومية أو الخاصة أو الأكاديمية، بهدف تطوير القدرات الوطنية وتوسيع نطاق الخدمات. كما أشار إلى أن الوزارة واصلت توسيع نطاق الخدمات الجراحية النوعية، مثل جراحات القلب، في عدد من المستشفيات الحكومية، ضمن سياسة تستهدف رفع كفاءة الأداء وتوفير خدمات عالية الجودة في مختلف المناطق.

وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن ما تحقق حتى الآن هو بداية لمسار مستمر نحو نظام صحي أكثر تطورًا، يرتكز على تأهيل الكوادر، وتحسين بيئة العمل، وتوسيع فرص التدريب والتعليم المستمر.

ووجّه الشكر والتقدير للجمعية الأردنية للأطباء حاملي زمالة كلية الجراحين الأمريكية على تنظيم اللقاء العلمي المتميز، ولكل من ساهم في إنجاحه من لجان ومتحدثين ومشاركين، مؤكدًا التزام الوزارة بدعم كل الجهود التي تسهم في الارتقاء بالتخصصات الطبية في المملكة.
 
 
