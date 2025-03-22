السبت 2025-03-22 07:00 م
 

وزير المياه: شمول جميع مرافق المياه بنظام إدارة الطاقة بحلول عام 2030

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
 
السبت، 22-03-2025 05:08 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير المياه والري، رائد أبو السعود، إن الأردن حقق نجاحًا وتقدمًا على مستوى العالم في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030، رغم التحديات المتزايدة والضغوطات على مرافق المياه، مع التركيز على إدارة الموارد المائية والمياه العادمة والنظم الإيكولوجية إدارة مستدامة، مع الاعتراف بأهمية توفير بيئة مواتية.

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وبشأن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة، بيّن أن قطاع المياه تبنى نظام إدارة الطاقة (EnMS) وفقًا للمعيار العالمي ISO 50001، انسجامًا مع سياسة الطاقة في قطاع المياه، مشيرًا إلى أنه سيتم شمول جميع مرافق المياه بنظام إدارة الطاقة بحلول عام 2030، وهو ما يتماشى مع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.


وأضاف أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تضمنت التزامًا بالمشاركة بالمتابعة والاستعراض المنهجيين للتقدم المحرز نحو الأهداف والغايات المرجوة، باستخدام مجموعة مؤشرات عالمية ذات صلة، "وهو ما نعمل على تنفيذه وفق خطط مدروسة".

 
 
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