وزير المياه: شمول جميع مرافق المياه بنظام إدارة الطاقة بحلول عام 2030

وبشأن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة، بيّن أن قطاع المياه تبنى نظام إدارة الطاقة (EnMS) وفقًا للمعيار العالمي ISO 50001، انسجامًا مع سياسة الطاقة في قطاع المياه، مشيرًا إلى أنه سيتم شمول جميع مرافق المياه بنظام إدارة الطاقة بحلول عام 2030، وهو ما يتماشى مع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تضمنت التزامًا بالمشاركة بالمتابعة والاستعراض المنهجيين للتقدم المحرز نحو الأهداف والغايات المرجوة، باستخدام مجموعة مؤشرات عالمية ذات صلة، "وهو ما نعمل على تنفيذه وفق خطط مدروسة".
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