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وفاة أحد مصابي إطلاق النار بمصنع العقبة.. والبحث جار عن الفاعل

صقثب
صورة للفاعل خلال إطلاقه النار | من المصدر
الإثنين، 30-09-2024 11:44 ص

الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة العقبة صباح اليوم بقيام أحد الأشخاص بإطلاق عيارات نارية بشكل عشوائي داخل أحد المصانع إثر فصله من العمل في المصنع منذ مدّة ولاذ بالفرار والبحث جارٍ عنه. 

وأضاف الناطق الإعلامي أنّه نتج عن الحادثة إصابة شخصين من جنسيات أجنبية بعيارات نارية وأُسعفا للمستشفى وهم قيد العلاج، فيما أُسعف موظف أردني كذلك للمستشفى إثر تعرّضه للسقوط وما زال التحقيق جارياً.

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ولاحقا توفي أحد المصابين في حادثه إطلاق النار داخل المصنع في محافظة العقبة اليوم، وما زال البحث جار عن مطلق النار.

 
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