 
الثلاثاء 2024-11-12 10:35 م
 

ولي العهد يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ومديرة صندوق المناخ الأخضر

ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
الثلاثاء، 12-11-2024 10:29 م
الوكيل الإخباري-   التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التاسع والعشرين (COP29) في العاصمة الأذربيجانية باكو.اضافة اعلان


وتناول اللقاء مجالات التعاون بين الأردن والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إذ أكد سموه أهمية دعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمشاريع في القطاعات ذات الأولوية كالطاقة الخضراء، والسياحة، والمياه، والنقل، والصناعات عالية القيمة.

وثمن سمو ولي العهد دعم البنك لجهود المملكة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

بدورها، أكدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التزام البنك بدعم المشاريع التنموية والاستثمارية بالمملكة، بما في ذلك مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (الناقل الوطني للمياه)، ضمن إطار استراتيجية البنك القُطرية 2025 - 2030 الجديدة بالشراكة مع الأردن، لافتة إلى التزام البنك في دعم فرص التحول إلى الاقتصاد الأخضر في المملكة.

وفي لقائه مع المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر مافالدا دوارتي، بحث سمو ولي العهد سبل تعزيز التعاون بين الأردن والصندوق.

وأشار سموه إلى أن الأردن كدولة رائدة بالمنطقة في قطاع الطاقة المتجددة، أحرز تقدما في مجالات الطاقة الخضراء، ووظف تقنيات زراعية صديقة للبيئة، رغم التحديات المائية.

وأكد سمو ولي العهد ضرورة توسيع الدعم لمشروع الناقل الوطني الحيوي، لدوره في تعزيز الأمن المائي، والتعامل مع التغيرات المناخية، وآثار اللجوء.

وحضر اللقاءين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، والسفير الأردني في أذربيجان عمر النهار.
 
gnews

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