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131 ألفا و142 زائر لتطبيق دائرة الأراضي والمساحة منذ بداية العام

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أرشيفية
الأحد، 10-11-2024 12:33 م

الوكيل الإخباري- أظهرت قاعدة البيانات في دائرة الأراضي والمساحة، ارتفاعا كبيرا لمستخدمي التطبيق الإلكتروني المتاح على أنظمة التشغيل "أندرويد" و"IOS"، إذ بلغ عدد زوار التطبيق 131,142 مستخدما منذ بداية العام الحالي.

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وقالت الدائرة في بيان لها إن التطبيق بنسخته المحدثة صمم وفق أفضل الممارسات العالمية من حيث السرعة والدقة وأمن المعلومات، والخاص بالبحث عن موقع قطعة الأرض من حيث معلوماتها (محافظة، مديرية، قرية، حوض، حي، رقم قطعة).


ويتميز التطبيق بالتحديث المستمر بحيث إن أي إجراء يحدث على قواعد بيانات دائرة الأراضي والمساحة يعكس على التطبيق بشكل مباشر، ويعطي معلومات القطعة عن طريق البحث بخاصية موقعي، وأيضا يمكّن المستخدم من الوصول إليها من خلال إدخال الإحداثيات.


ويعد تطبيق دائرة الأراضي والمساحة نقلة جديدة في التسهيل على المواطنين للوصول لقطعة الأرض، وتمكين مشتري العقارات من الوقوف على قطعة الأرض ومعرفة ميزاتها؛ تلافيا لأي عمليات تضليل أو غبن.

 
gnews

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