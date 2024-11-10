131 ألفا و142 زائر لتطبيق دائرة الأراضي والمساحة منذ بداية العام

وقالت الدائرة في بيان لها إن التطبيق بنسخته المحدثة صمم وفق أفضل الممارسات العالمية من حيث السرعة والدقة وأمن المعلومات، والخاص بالبحث عن موقع قطعة الأرض من حيث معلوماتها (محافظة، مديرية، قرية، حوض، حي، رقم قطعة).
ويتميز التطبيق بالتحديث المستمر بحيث إن أي إجراء يحدث على قواعد بيانات دائرة الأراضي والمساحة يعكس على التطبيق بشكل مباشر، ويعطي معلومات القطعة عن طريق البحث بخاصية موقعي، وأيضا يمكّن المستخدم من الوصول إليها من خلال إدخال الإحداثيات.
ويعد تطبيق دائرة الأراضي والمساحة نقلة جديدة في التسهيل على المواطنين للوصول لقطعة الأرض، وتمكين مشتري العقارات من الوقوف على قطعة الأرض ومعرفة ميزاتها؛ تلافيا لأي عمليات تضليل أو غبن.
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