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27 الف أردني سجلوا للحج وتوقع الإعلان عن الأسماء خلال شهرين

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 19-12-2024 08:54 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الخميس، إن 26700 مواطن ومواطنة سجلوا لأداء فريضة الحج حتى مساء الأربعاء.اضافة اعلان


وأضاف الخلايلة أن 1950 مدخرا في صندوق الحج سجلوا لأداء الفريضة، مشيرا إلى أن الكوتا المخصصة للأردن للحج تضم 8 آلاف حاج وحاجة.

وتوقع الخلايلة الإعلان عمن يحق لهم أداء فريضة الحج خلال الشهرين المقبلين.

وأشار إلى أن اختيار الحجاج سيكون وفق معياري العمر والقرعة لتضم كبار السن والصغار.

وينتهي التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج من الأردنيين، وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، عند الساعة الـ10 من مساء الخميس، بحسب الخلايلة، إذ يستمر التسجيل من خلال بوابة الحاج الإلكترونية، بدون اشتراط تلقي المسجل أو المسجلة جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة، وبحسب بيان صادر عن الوزارة.

وكانت وزارة الأوقاف، قد أعلنت في 26 تشرين الثاني، عن بدء التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج لموسم الحج 1946هـ - 2025 للأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن.
 
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