 
الجمعة 2025-03-14 05:39 م
 




            

        








    

        

        

            3 شركات أردنية تفوز بمسابقه الأهرام لزيت الزيتون 
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                علم مصر
            
                

                    مصر
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الجمعة، 14-03-2025
    
    
        04:06 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  تسلّم السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة الجوائز التي فازت بها شركات أردنية حصدت جميعها الميداليات الذهبية في مسابقة الأهرام الدولية للزيتون وزيت الزيتون.
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وحصلت العلامات التجارية الأردنية الثلاث المشاركة في المسابقة، (البترا، بيو جوردان وهولي أوليف)، على الجائزة الذهبية في المسابقة التي جرت مؤخراً في القاهرة وبمشاركة نحو 200 شركة متنافسة من مختلف الدول.

وفي مقر السفارة، تسلّم العضايلة الجوائز من الدكتور محمود حسن، رئيس مسابقة الأهرام الدولية للزيتون وزيت الزيتون، وميرنا مدحت عضو مجلس إدارة المسابقة، حيث شهد اللقاء إشادة بتميز زيت الزيتون الأردني على مختلف المستويات.

وجرى بحضور المستشار الإعلامي في السفارة الدكتور علاء الزيود، بحث تعزيز فرص التعاون التجاري بين الأردن ومصر في قطاع زيتون المائدة وزيت الزيتون، حيث تمثل مسابقة الأهرام أحدى مظلات التعاون في هذا المجال.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            أخبار محلية
                        
                        
                            1455 غرفة فندقية قيد الإنشاء في البترا
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                العيسوي
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                             الديوان الملكي يعزي الفاعوري وأبو ضريس
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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                                علم مصر
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            3 شركات أردنية تفوز بمسابقه الأهرام لزيت الزيتون 
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
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