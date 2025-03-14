3 شركات أردنية تفوز بمسابقه الأهرام لزيت الزيتون

الوكيل الإخباري- تسلّم السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة الجوائز التي فازت بها شركات أردنية حصدت جميعها الميداليات الذهبية في مسابقة الأهرام الدولية للزيتون وزيت الزيتون.

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وحصلت العلامات التجارية الأردنية الثلاث المشاركة في المسابقة، (البترا، بيو جوردان وهولي أوليف)، على الجائزة الذهبية في المسابقة التي جرت مؤخراً في القاهرة وبمشاركة نحو 200 شركة متنافسة من مختلف الدول.



وفي مقر السفارة، تسلّم العضايلة الجوائز من الدكتور محمود حسن، رئيس مسابقة الأهرام الدولية للزيتون وزيت الزيتون، وميرنا مدحت عضو مجلس إدارة المسابقة، حيث شهد اللقاء إشادة بتميز زيت الزيتون الأردني على مختلف المستويات.