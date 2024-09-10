6 مترشحين للانتخابات من ذوي الإعاقة.. و700 ألف مؤهل للاقتراع

الوكيل الإخباري- قال الناطق باسم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رأفت الزيتاوي، الاثنين، إن هناك 6 مرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة للانتخابات النيابية 2024.

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وأضاف الزيتاوي، في تصريحات تلفزيونية أن أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يترشحون للانتخابات في ازدياد.



وعن أعداد الناخبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، أوضح الزيتاوي أن عددهم يصل إلى نحو 700 ألف شخص مؤهلين للتصويت.