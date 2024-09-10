6 مترشحين للانتخابات من ذوي الإعاقة.. و700 ألف مؤهل للاقتراع

وأضاف الزيتاوي، في تصريحات تلفزيونية أن أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يترشحون للانتخابات في ازدياد.
وعن أعداد الناخبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، أوضح الزيتاوي أن عددهم يصل إلى نحو 700 ألف شخص مؤهلين للتصويت.
وأشار إلى أن هناك مركزا واحدا في كل لواء مهيئا بشكل كامل للأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا إلى زيادة عدد المراكز مقارنة بالانتخابات الماضية.
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