82 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

وأكد التلهوني دور مهنة المحاماة في إظهار الحقائق لتحقيق العدالة، متمنياً للمحامين الجدد التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.
يُشار إلى أن المادة 23 من قانون نقابة المحامين تُلزم المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة، أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل، بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.
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