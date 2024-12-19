82 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

الوكيل الإخباري - أدى 82 محامياً جديداً، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، بحضور نائب نقيب المحامين الأردنيين وليد العدوان، وعضو مجلس نقابة المحامين الدكتور هاشم الشهوان.

اضافة اعلان



وأكد التلهوني دور مهنة المحاماة في إظهار الحقائق لتحقيق العدالة، متمنياً للمحامين الجدد التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.