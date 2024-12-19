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82 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

جانب من أداء اليمين القانونية
جانب من أداء اليمين القانونية
الخميس، 19-12-2024 03:31 م

الوكيل الإخباري - أدى 82 محامياً جديداً، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، بحضور نائب نقيب المحامين الأردنيين وليد العدوان، وعضو مجلس نقابة المحامين الدكتور هاشم الشهوان.

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وأكد التلهوني دور مهنة المحاماة في إظهار الحقائق لتحقيق العدالة، متمنياً للمحامين الجدد التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.


يُشار إلى أن المادة 23 من قانون نقابة المحامين تُلزم المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة، أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل، بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.

 
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