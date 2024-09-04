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839 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد اليوم

خضار وفواكه
خضار وفواكه
الأربعاء، 04-09-2024 12:00 م

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الأربعاء، 839 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 548 طنا، و210 أطنان فواكه، و 46 طن ورقيات، و28 طنا ما بين فواكه وخضار، و7 أطنان من مواد مثل الفراولة وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15-25 قرشا، البصل الناشف 22-35، الثوم 300-350 قرشا، البطاطا 35-50، البندورة 10-22، الخيار 20-30، والزهرة 25-50 قرشا.

 
gnews

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