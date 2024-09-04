839 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الأربعاء، 839 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 548 طنا، و210 أطنان فواكه، و 46 طن ورقيات، و28 طنا ما بين فواكه وخضار، و7 أطنان من مواد مثل الفراولة وغيرها.