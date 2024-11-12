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99.9 بالمئة نسبة السكان المزودين بالكهرباء خلال العام الماضي

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 12-11-2024 12:04 م
الوكيل الإخباري- بلغت نسبة السكان المزودين بالكهرباء 99.9 بالمئة، فيما بلغ نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء 1890 "ك.و.س" خلال العام الماضي، بحسب بيانات ميزان الطاقة الصادرة أخيرا، عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.اضافة اعلان


وأشار ميزان الطاقة المنشور على موقع الوزارة الإلكتروني، إلى أن مستوردات النفط والمشتقات النفطية، "النفط الخام 42 بالمئة، الديزل 24 بالمئة، البنزين 21 بالمئة، غاز بترولي مسال 11 بالمئة، وقود الطائرات 1 بالمئة والكاز 1 بالمئة"، أما الإنتاج المحلي "الطاقة المستوردة 76 بالمئة" و"الطاقة المحلية 24 بالمئة".

و بشأن تطور استهلاك المشتقات النفطية خلال العام الماضي، أشار الميزان، إلى أن استهلاك الغاز المسال بلغ 13 بالمئة والبنزين 34 بالمئة ووقود الطائرات 7 بالمئة والكاز 3 بالمئة والديزل 39 بالمئة وزيت الوقود 4 بالمئة.

و بشأن التوزيع القطاعي لاستهلاك الطاقة النهائية، "42 بالمئة لقطاع النقل، 24 بالمئة لقطاع المباني، 18% للقطاع التجاري وقطاعات أخرى و16% للقطاع الصناعي"، فيما كان التوزيع القطاعي لاستهلاك الطاقة الكهربائية، "المباني السكنية والحكومية 46 بالمئة، الصناعي 22 بالمئة، التجاري 17 بالمئة، الزراعي وضخ المياه 13 بالمئة، إنارة الشوارع 2 بالمئة والنقل (محطات الشحن الكهربائي) 0 بالمئة".

و بخصوص خليط الطاقة الكلي، "النفط الخام والمشتقات النفطية 45 بالمئة، الغاز الطبيعي 31 بالمئة، الطاقة المتجددة 14 بالمئة، الصخر الزيتي 8 بالمئة، الكهرباء المستوردة 1 بالمئة، الفحم الحجري و اللجنايت 1 بالمئة".

بترا
 
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