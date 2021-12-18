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السبت، 18-12-2021 01:43 م

آيلة تطلق حملة موسمية للشتاء

أيبة


الوكيل الإخباري - أطلقت شركة أيلة للتطوير، اليوم السبت، حملتها الخيرية الشتوية تحت عنوان "دفء أيلة" وتستهدف مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً من العائلات العفيفة لتلبية متطلباتها لفصل الشتاء للعام الحالي تحقيقاً للتكافل والتضامن المجتمعي والتنمية المستدامة.

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وشملت الحملة الخيرية لهذا العام تنفيذ صيانة شاملة لمنازل عدد من العائلات المحتاجة، إضافة إلى توزيع كسوة الشتاء والبطانيات لتوفير الدفء للمستفيدين.
وقال المدير التنفيذي للشركة المهندس سهل دودين ان الحملة جاءت تطبيقاً لاستراتيجية أيلة للمسؤولية الاجتماعية وخطتها السنوية للعام 2021، بتوفير الدعم اللازم للفئات المستهدفة عبر مجموعة من المبادرات والفعاليات الخيرية والمستدامة الهادفة إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي.


وبين أن الحملة تنفذ بالتعاون مع مديرية التنمية الاجتماعية ومؤسسات وجمعيات ناشطة بالعقبة، بعد دراسة معمقة لأوضاع الفئات المستهدفة للوقوف على احتياجاتها الملحة، ووفقاً لأولويات الخطة للعام الحالي.


وأضاف دودين ان برنامج الاعمال الخيرية السنوي لهذا الشتاء يشمل كذلك صيانة منازل الأسر العفيفة، وتلمس احتياجاتها خلال فصل الشتاء، ومد يد المساعدة بالتعاون مع الشركاء في المجتمع المحلي للوصول إلى التمكين بأبعاده المختلفة لهذه الفئات ووضع بصمة إيجابية في حياة شرائح اجتماعية مختلفة، ودعم ومساندة قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والشباب والتعليم المهني بهدف إحداث التغيير الإيجابي على مستوى العقبة والمستوى الوطني.


 




 

 


 

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