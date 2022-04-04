أبو البصل : لو كان صيامنا غير صحيح لن يتم السكوت عنه

الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف السابق عبدالرزاق أبو البصل إن الحساب الفلكي صحيح حول الهلال حيث تولد الجمعة ولكن لا يمكن رؤيته بالعين المجردة او التلسكوب.



واكد في مداخلة له عبر شاشة المملكة أن الصيام في الأردن وحسب المعطيات الشرعية صحيح.



وتابع: أن الأردن لا يعارض الدول التي أعلنت رؤيتها الهلال وبدأت شهر رمضان السبت، مشددا على أن صيام الأردن ادق وصحيح.



ولفت إلى أنه كان من المأمول ان يتوحد الصيام في الدول كافة، مشددا على أنه لو كان صيامنا غير صحيح لن يتم السكوت عنه.

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