أبو حلتم: القطاع الصناعي يحتاج للدعم المالي

الوكيل الإخباري -

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دعا رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور أياد أبو حلتم، إلى تقديم المزيد من التسهيلات والدعم للقطاع الصناعي، سيما فيما يتعلق بالتمويل للمحافظة على النمو الذي حققه خلال العام الماضي وبخاصة لجهة زيادة الصادرات.وقال أبو حلتم خلال اجتماع الهيئة العامة العادي للجمعية الذي عقدته بمقرها، إن المؤشرات الإيجابية التي حققتها الصناعة الأردنية خلال العام الماضي والفترة الماضية من العام الحالي، تحتاج لدعم من مختلف الجهات المعنية لمواصلة مسيرة النمو ودعم الاقتصاد الوطني.وحسب بيان للجمعية اليوم الثلاثاء، أشار أبو حلتم إلى أن مستثمري شرق عمان الصناعية العاملة تحت مظلة غرفة صناعة الأردن، تسعى بكل جدية لتسهيل أعمال المصانع التابعة لمنطقتها، للتوسع بالاستثمار وخطوط الإنتاج والاستمرار في توليد المزيد من فرص العمل.وبين أن الصناعة الأردنية ورغم ما حققته من زيادة بالصادرات والاستثمار ما زالت تواجه عقبات عديدة تتمثل بارتفاع تكاليف التشغيل وضعف بالقدرة الشرائية للمواطنين ومحدودية وصغر السوق المحلية والمنافسة غير العادلة من المنتجات المستوردة، إضافة إلى معيقات إدارية جمركية تفرضها بعض دول المنطقة على صادراتها، مشددا على ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.ولفت أبو حلتم إلى أن الجمعية ستنظم خلال العام الحالي معرض الترابطات الأردني الثالث للتعبئة والتغليف (جوبكس 2023)، إضافة إلى معرض التشغيل الصناعي الثامن بمنطقة شرق عمان.وأقرت الهيئة العامة خلال الاجتماع التقريرين المالي والإداري عن أعمال الجمعية خلال العام الماضي، إلى جانب الموافقة على تعيين يزن اشنانه عضوا بمجلس الإدارة، خلفا للمهندس شادي عنبتاوي الذي قدم استقالته.