إيطاليا تتبرع بمليوني يورو لتمكين الشباب في الأردن

الوكيل الإخباري - تبرعت الحكومة الإيطالية، من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، بمبلغ مليوني يورو لليونيسف، لإكساب الشباب والشابات في الأردن، بالمهارات والتدريب اللازمين للمشاركة الاقتصادية وتأمين مستقبلهم.

اضافة اعلان



وقالت السفارة الإيطالية في عمان عبر بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن هذا الدعم السخي سيتيح المشاركة الاقتصادية لأكثر من 1500 من اليافعين والشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عامًا، ويعيشون في المجتمعات الأكثر هشاشة في أنحاء المملكة، وذلك من خلال توفير الإرشاد الوظيفي وبناء المهارات، وتوفير التدريب التقني والمهني، ودعم قدراتهم لريادة الأعمال.



وقال سفير إيطاليا في الأردن لوتشانو بيتسوتي: "أنا فخور جدًا بإطلاق برنامج آخر مع اليونيسف، مخصص للشباب في الأردن، الذين يمثلون المفتاح الحقيقي لتقدم ونجاح هذا البلد مثنيا على العمل الرائع الذي قامت به اليونيسف في مجالات التعليم وبناء القدرات والصمود الاقتصادي.



وقال فيليب دواميل، ممثل اليونيسف في الأردن: "يسر اليونيسف التشارك مع حكومة إيطاليا، لتزويد الشباب الأكثر هشاشة بالمهارات الضرورية، وإعدادهم للمستقبل؛ مما سيعزز قابليتهم للتوظيف، ويساعدهم على الانتقال الناجح إلى مرحلة النضج".



وأضاف: "ومع هذا الدعم من حكومة إيطاليا، ستواصل اليونيسف تنفيذ برنامج «التعلم من أجل الكسب» لدعم اليافعين والشباب الأكثر هشاشة للحصول على عمل وتوفير دخل من خلال التدريب ودعم مهارات ريادة الأعمال التي تعكس احتياجات سوق العمل.



وقال إن اليونيسيف من خلال هذه الشراكة التي تمتد لمدة عامين، تهدف إلى الوصول إلى الشباب الأكثر هشاشة في كل محافظات الأردن، بما في ذلك مخيمات اللاجئين.