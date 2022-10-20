أبو علي يعلن أسماء الفائزين بجوائز تطبيق فواتيري

الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أسماء الفائزين بجوائز تطبيق فواتيري.

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حيث فازت بالجائزة العينية الأولى وهي سيارة كيا سبورتيج موديل 2023 بدون جمرك الفاضلة ريمة يعقوب اسحق عبد اللطيف، في حين فاز بالجائزة النقدية الأولى وقيمتها 25 ألف دينار السيد فهمي يوسف فهمي أبو ارشيد، وفاز بالجائزة النقدية الثانية النقدية وقيمتها 5 آلاف دينار السيد إبراهيم محمد خلف الرفاعي، وفاز بالجائزة النقدية الثالثة وقيمتها 5 آلاف دينار السيد أحمد حكام شريف برغوث.



وتم إجراء السحب إلكترونيا بإشراف لجنة مختصة تم تشكيلها لهذه الغاية وقامت الدائرة بوضع أسماء الفائزين بالجوائز على موقع الدائرة الإلكتروني https://www.istd.gov.jo وبإمكان الجميع الاطلاع عليها.



وقدم مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات شكره لكافة الجهات والأشخاص الذين قاموا بتقديم الجوائز كما قدم شكره لكافة الأشخاص الذين قاموا بتحميل تطبيق فواتيري على هواتفهم وقاموا بتحميل فواتير السلع والخدمات على التطبيق وكذلك للأشخاص الذين قاموا بإرسال البلاغات والمعلومات عن عدم إصدار الفواتير من المكلفين الملزمين بإصدارها.



وأوضح الدكتور حسام أبو علي أن إطلاق تطبيق فواتيري جاء لغايات نشر ثقافة طلب الفاتورة وتحفيز المُكلّفين المُلزَمين على إصدار الفاتورة والتأكيد على أهمية الفاتورة للمشترين ومتلقّي الخدمة ولتحقيق العدالة الضريبية.



وأكد أن عملية تحميل فواتير السلع والخدمات على تطبيق فواتيري ستستمر بشكل متواصل حيث سيكون هناك سحب آخر للجوائز على الفواتير التي سيتم تحميلها على التطبيق بعد مرور ثلاث أشهر على موعد السحب الأول.



ودعا المواطنين كافة إلى تحميل تطبيق فواتيري على هواتفهم النقالة من Google play أو من Store App، وذلك عن طريق استخدام كلمة “فواتيري” أو “Fawateery”، وبعد تنزيل التطبيق يقوم المستخدم بإدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد.



وطلبت الدائرة من السادة الفائزين ضرورة التواصل مع السيد عبدالله صلاح مدير الفوترة على هاتف رقم 0799056779 لغايات التنسيق معهم بخصوص تسليم الجوائز لهم في وقت لاحق من هذا الشهر لحين استكمال اجراءات ومتطلبات التسليم حسب الأصول.