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الأربعاء، 09-12-2020 01:02 م

في عمان والزرقاء

أحداث ساخنة شهدتها المملكة في أقل من 24 ساعة

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منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - شهد الأردن في أقل من (24) ساعة أحداثا ساخنة ، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بتلك الأحداث ، وأهمها:

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وفاة سائق صهريج بتدهور 

شهدت العاصمة عمان ، وفاة إثر حادث تدهور صهريج صباح اليوم الأربعاء، بالقرب من نزول السفارة السورية باتجاه الياسمين ، وفق مصدر أمني .


وبين المصدر لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الحادث تسبب بوفاة سائق الصهريج .

اعتداء على حدث 

كما تمت مداهمة أمنية لأحد الأشخاص ، والقبض عليه ، بعد اعتدائه على حدث يبلغ من العمر (15) عاما ، باداة حادة في منطقة الرأس ، بمرج الحمام بالعاصمة عمان .

 

وبينت مديرية الأمن العام ، ان الحدث ما زال قيد العلاج وهو بحالة صحية مستقرة فيما بينت التحقيقات الاولية ان الجاني حضر لمنزل الحدث لوجود خلافات مالية سابقة بينه وبين والد الحدث، وانه بعد عدم العثور على والده اقدم على ضربه بواسطة أداة حادة على عدة مناطق في منطقة الرأس .

 

اشتعال مركبة 

كما وتمكّن نشامى إدارة السير من إنقاذ سيدة وأطفالها كانوا داخل مركبة تعرضت للاشتعال في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان.

وقد هرع رجال الأمن ، للسيطرة على الحريق ، والعمل على إنقاذها وأطفالها.

 

وفاة بمشاجرة في الزرقاء 

كما وقعت مشاجرة مساء أمس الثلاثاء، في منطقة حي الجندي بمحافظة الزرقاء  بين عدد من الأشخاص على أثر خلافات بينهم ، وفق مصدر امني .


وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري انه تم استخدام الأدوات الحادة في المشاجرة ونتج عنها وفاة ثلاثيني.

 

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