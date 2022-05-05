أردنيات يتصدرن قائمة فوربس لـ 20 سيدة صنعن علامات تجارية تكنولوجية - أسماء

الوكيل الإخباري - تصدرت 3 سيدات أردنيات (دينا سمعان، ونور الحسن، وعلا دودين) قائمة فوربس "20 سيدة صنعن علامات تجارية تكنولوجية شرق أوسطية 2022".

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وتتناول القائمة السيدات المؤسِّسات والمشاركات في إطلاق منصات وتطبيقات تكنولوجية تعد الأكثر نجاحًا في المنطقة.



وأسست سيدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علامات تجارية في قطاعات اقتصادية مختلفة، لم تحظَ بشهرة عالمية واسعة فحسب، بل تصدرت سباق الريادة في القطاعات التي تستهدفها.



ويركز تصنيف هذا العام على مجموعة متنوعة من السيدات من 17 جنسية مختلفة، يعملن في 13 قطاعًا، تنشط أعمالهن في الإمارات من خلال 13 علامة تجارية، تليها مصر والسعودية بعلامتين تجاريتين لكل منهما.