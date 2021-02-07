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الأحد، 07-02-2021 12:55 م

دعوة لاستمرار الالتزام بالإجراءات الصحية

أردنيون يتمنون استمرار التعليم الوجاهي

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طلبة مدرسة حكومية - أرشيفية


الوكيل الإخباري - عبّر أردنيون عن استيائهم حيال فكرة العودة إلى التعليم عن بعد، نتيجة لعدم تمكّن الطلبة من الاستفادة من المنهاج الدراسي المقرر ، وعدم قدرتهم على التفاعل عبر المنصّة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، نتيجة لجائحة كورونا .

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جاء ذلك ، خلال رصد "الوكيل الإخباري" ، للتعليقات على الخبر الذي حمل عنوان 

(حقيقة دوام المدارس الاردنية لأسبوعين فقط والعودة للتعليم عن بعد)، حيث أبدى المواطنون امتعاضهم في حال تمّ العدول عن التعليم الوجاهي ، والتوجّه إلى التعليم عن بعد .

 

ولفت كثيرون ، أن التجربة عبر المنصة ، لم تؤتِ ثمارها ، حيث عدم مقدرة كثير من أولياء الأمور على التعامل مع المنصّة ، وعدم استفادة الطلبة من الدروس ، حيث أن العديد من الطلبة تخلفوا عن متابعة "الحصص" ، عدا عن قيام أولياء الأمور بحلّ أسئلة الامتحانات عوضا عن أبنائهم ، ما يعني عدم الاستفادة من هذه الآلية .

 

وتمنّى مواطنون ، استمرار العمل بالتعليم الوجاهي خاصة للصفوف الأولى وصفوف الثانوية ، نتيجة للحاجة الماسّة للتواجد في الغرف الصفية ، لنجاعة التفاعل ما بين الطالب والمعلّم.

 

داعين ، بأهميّة الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية ، ممثلة بارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي، لمنع انتشار فيروس كورونا .

 

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