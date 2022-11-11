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الجمعة، 11-11-2022 10:11 ص

أرقام جلوس تكميلية التوجيهي خلال أسبوعين

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الوكيل الاخباري- أكد مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة، أن الوزارة ستفعل خلال الأسبوعين المقبلين الرابط الالكتروني exams.moe.gov.jo الذي يتيح للطلبة المتقدمين بطلبات اشتراك للدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) للعام 2022 الاطلاع على أرقام الجلوس.اضافة اعلان


وقال كنانة أمس إن هذا الرابط سيمكن الطلبة أيضا من الاطلاع على المراكز الامتحانية التي سيتقدمون فيها، بالإضافة إلى المباحث التي كانوا سجلوها في طلبات التسجيل الإلكتروني من أجل التقدم بها للامتحان.

وأوضح أن الوزارة ستمنح الطلبة فترة زمنية مناسبة من تاريخ عرض بطاقة الجلوس في الرابط من أجل تدقيق المباحث التي سجلوا للامتحان فيها، وفي وحال وجود أي خطأ في المعلومات الواردة في البطاقة أو تعديل على المباحث فبـإمكان الطالب أن يجري التصويب إلكترونيا، ولن يترتب على ذلك أي رسوم اضافية.
وبين أن الطالب يستطيع من خلال الرابط أن يقوم بالاطلاع على رقم جلوسه وطباعته في حال رغب في ذلك، مشيرا إلى أن الطالب سيتسلم بطاقة الجلوس الورقية في أول امتحان وزاري ويقدم له من قبل رئيس القاعة.

واشار كنانة الى ان عدد المشتركين الذين تقدموا بطلب اشتراك للامتحان التكميلي بلغ 100 الف مشترك ومشتركة، مبينا ان الوزارة تواصل استعدادتها وتجهيزاتها اللازمة لعقد الامتحان، والمتعلقة بتوفير التدفئة وكافة المستلزمات التي تضمن تقدم الطلبة في بيئة تربوية ملائمة وبكل سهولة ويسر.

 




 

 


 

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