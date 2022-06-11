أسعار الأسمدة محلياً تقفز إلى 550 دينار للطن بسبب أزمة النقل عالمياً

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكد مدير مديرية الأراضي والري في وزارة الزراعة المهندس مصطفى العتوم أن مخزون الأسمدة في الأردن يكفي لسنوات طويلة .

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وأضاف العتوم اليوم السبت في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن سعر الأسمدة محليا قفز بسبب أزمة النقل عالمياً حيث كان يبلغ سعر الطن 185 دينار والآن يصل سعر الطن إلى 550 دينار على المزارع.



وتابع " أن الأردن يعتبر مصدر رئيسي لتصدير أسمدة البوتاس والفوسفات إلى العالم" منوها أن الأسمدة النيتروجينية يتم استيرادها من عدة مناشئ أبرزها السعودية ومصر.



وحول تعليق صادرات الأسمدة من الدول الرئيسية أشار أن الأردن لا يستورد الأسمدة من روسيا وأوكرانيا منذ 10 سنوات .



وكانت منظمة الأغذية والزراعة الأممية (الفاو) حذرت من تحدي خطير سيواجه العالم بسبب تعليق صادرات الأسمدة من أوكرانيا وروسيا، مما سيؤثر على محاصيل العام القادم 2023.

