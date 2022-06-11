السبت 11-06-2022
الوكيل الاخباري
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السبت، 11-06-2022 07:42 ص

أسعار الخضار محلياً اليوم السبت

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 5265.287 طن، توزعت على 3443.699 طن خضار،1643.683 طن فواكه، و 177.906 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 2538.278 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 25 قرش، بطاطا من 20 إلى 40 قرش، بندورة من 10 إلى 30 قرش، خيار من 15 إلى 25 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت:



 




 

 


 

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