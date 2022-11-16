أطباء أخصائيين عن الفيروس التنفسي المخلوي الجديد: يصيب كل الفئات العمرية وليس له موسم محدد

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أجمع أطباء أردنيين أخصائيين واستشاريين بأمراض الصدر والتنفس على أن الفيروس التنفسي المخلوي (HRSV ) الذي انتشر مؤخراً، هو نوع جديد من الفيروسات التي تصيب مختلف الفئات العمرية، لاسيما الاطفال وكبار السن لانهم من الفئة الأكثر اختطاراً.



وقال أطباء لـ " الوكيل الإخباري" إنه حتى الآن لا يوجد تصور كامل عن سلوك هذا الفيروس ونشاطه، موضحين أنه نوع جديد من الفيروسات التي لا وقت محدد لظهورها.



وبينوا أنه قد يكون هذا الفيروس تحور جديد من فيروسات اخرى يصيب الجهاز المناعي والتنفسي والرئة.



وأضاف الأطباء، أن الأطفال وكبار السن هم الفئات الأكثر إختطارا من هذا الفيروس، لأن جهاز المناعة لديهم يكون ضعيفا غير قادر على المقاومة.



وأشاروا إلى أن هذا الفيروس يصيب الجهاز التنفسي ويعمل على خفض المناعة والشعور بضيق التنفس والالتهابات التنفسية .

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وبينوا أنه ينتقل بالتنفس والاختلاط، مشددين على اهمية ارتداء الكمامات والتباعد.



وتظهر علامات وأعراض عدوى الفيروس المخلوي التنفسي غالبا بعد 4 إلى 6 أيام من التعرض للفيروس، بالنسبة للبالغين والأطفال الأكبر سنا.



ويسبب الفيروس علامات وأعراض تشبه الزكام وقد تتضمن ما يلي:



سيلان الأنف أو احتقانه

السعال الجاف

الحمى الخفيفة

التهاب الحلق

العُطاس

الصداع