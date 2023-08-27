أكاديمي أردني يحصد جائزة دولية

الوكيل الإخباري - قرر مجلس العمداء في جامعة ترينجانو الماليزية، منح الأكاديمي الأردني، الدكتور بلال محمود الوادي، نائب رئيس الجمعية الأردنية لريادة الأعمال جائزة أيقونة الخرّيجين الدوليّين.

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وقال الدكتور الوادي، اليوم الأحد، إن الجائزة تضمنت تنافساً كبيراً بين الدارسين بالجامعات الماليزية من مختلف دول العالم، بحضور عدد من رؤساء الجامعات الماليزية وعمداء الكليات وممثلين من قطاع التعليم العالي ومنظمات المجتمع المحلي والسفراء من مختلف دول العالم.



واختارت الجامعة الوادي لكونه من أبرز الخبراء والمؤثّرين بالشرق الأوسط في حقل ريادة الأعمال والابتكار، من خلال مساهمته في تدريب وتوجيه وإرشاد وتطوير المئات من المشاريع الريادية ورواد الأعمال والمبتكرين في ماليزيا ومختلف دول العالم، وحصوله على أكثر من 14 جائزة ووساماً دولياً في هذا المجال.

