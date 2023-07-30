رئيس الجامعة الأردنية يشارك في المنتدى العالمي لرؤساء الجامعات في بكين

الوكيل الاخباري-

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شارك رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات في أعمال المنتدى العالمي لرؤساء الجامعات في العاصمة الصينية بكين، الذي تنظمه هيئة التعليم العالي الصينية، بالتعاون مع جامعتي بكين وتسينغهوا، على أن يستمر حتى 31 تموز الحالي.ويناقش المنتدى، الذي يشارك فيه أكثر من 150 رئيس جامعة ونحو 50 خبيرًا تربويًّا من 36 دولة حول العالم، مستقبل الجامعات في عصر التحولات الرقمية، والتحديات الراهنة، وآليات خلق مستقبل أكثر إشراقًا.وألقى عبيدات، خلال مشاركته في أعمال المنتدى، كلمة حول رقمنة التعليم والتوجهات المستقبلية للتعليم العالي، معرجًا على المسؤولية الأكاديمية لتنمية الريادة والابتكار وتطوير التدريب، وتحديات التنمية المستدامة للجامعات.وعرض عبيدات في كلمته إدماج أهداف التنمية المستدامة العالمية السبعة عشر المدرجة في خطة الأمم المتحدة للاستدامة لعام 2030، في الخطة الاستراتيجية للجامعة للأعوام الخمس المقبلة، والتي صُمّمت أساسًا لتقوم على تلك الأهداف.وتتناول جلسات المنتدى آليات خلق رد فعل مشترك بين جامعات العالم لمواجهة التنامي السريع في تكنولوجيا المعلومات، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في خدمة العملية التعليمية مع المحافظة على الهوية الوطنية في ظل العولمة، إلى جانب تشجيع الريادة والابتكار، وتحقيق الاستدامة.ووفقا لتصريحات صحفية لرئيس هيئة التعليم العالي الصينية رئيس اللجنة التنظيمية للمنتدى دو يوبو، فإنّ المشاركين يسعون إلى إطلاق "مبادرة بكين" العالمية لتعزيز التفاعل والحوار بين الجامعات، وتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعات العالم، وتعظيم القواسم المشتركة في مواجهة التغير المستمر في البيئة التعليمية.وستركز المبادرة على عكس المحتوى الأساسي لتقارير وخطابات ضيوف المنتدى، كما تهدف إلى الدعوة إلى التبادلات المتكافئة والتعلم المتبادل والتعاون المربح بين مجتمع التعليم العالي العالمي، وتعزيز الحوار والتفاعل والبحوث المشتركة، وتقاسم الموارد بين الجامعات، وذلك من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في بناء مجتمع بشريّ ذي مصير مشترك.