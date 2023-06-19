منتدى أبو نصير الثقافي يحتفل بالمناسبات الوطنية

الوكيل الإخباري- نظم منتدى أبو نصير الثقافي، مساء أمس الأحد، احتفالا بالمناسبات الوطنية رعاه متصرف لواء الجامعة بدر الفواز.

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وأكد الفواز في كلمته، اعتزاز الأردنيين بقيادتهم الهاشمية ووقوفهم خلفها والالتفاف حولها، مشيرا إلى ما يشهده الأردن من حراك وتحديث سياسي وإداري واقتصادي، يستهدف رفاه المواطنين وتحسين معيشتهم .



وقال إن الأردن حقق بحكمة وحنكة جلالة الملك، إنجازات نفاخر بها العالم، مشيرا إلى مواقف الأردن الراسخة والداعمة للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



وألقيت في الاحتفال كلمات لرئيس نادي أبو نصير الرياضي سلطان العواملة، والشيخ كامل أبو عرابي، ورئيسة لجنة صحة أبو نصير الدكتورة هدى عودة، تحدثوا خلالها عن معاني الاحتفال بالمناسبات الوطنية.



وتضمن الاحتفال قصائد شعرية للشاعرة حلا الوريكات، وفقرات فلكلورية قدمتها فرقة أمانة عمان، وكورال نفرح للحسين.



وفي نهاية الاحتفال، كرم الفواز عددا من أبناء شهداء الواجب من منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.