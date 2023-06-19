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الإثنين، 19-06-2023 02:45 م

الحاج توفيق: مخزون مستقر من المواد الغذائية ومستلزمات العيد ونتوقع عروضاً إضافية على البضائع

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الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

أكد نقيب تجار المواد الغذائية ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج  توفيق، أن مخزون الأسواق في الأردن من المواد الغذائية واللحوم الحمراء ومستلزمات المواطنين لعيد الأضحى مستقر ومتوافر لمختلف الاصناف.

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وأضاف الحاج توفيق لـ "الوكيل الإخباري" أن أسعار المواد الغذائية تشهد عروض وتخفيضات مستمرة على مدار الأسبوع، ومن المتوقع أن تشهد عروضاً إضافية خلال الفترة القادمة على اللحوم ومستلزمات العيد ومواد الضيافة والحلويات تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك.


وأشار الحاج توفيق أن الحركة في الأسواق تشهد ركوداً حالياً، ومن المتوقع زيادة الطلب مع بدء صرف الرواتب .


تأتي هذه التصريحات في سياق الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، حيث يهتم التجار بتوفير مخزون كافٍ من المواد الغذائية واللحوم الحمراء ومستلزمات العيد لتلبية احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة المهمة، كما يُشجع المستهلكون على استفادة من العروض والتخفيضات المستمرة في الأسواق لتوفير تكاليف الاحتفال بالعيد.

 




 

 


 

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