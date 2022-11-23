أكثر من مليون و520 ألف مشترك سجل لدعم الكهرباء منذ مطلع العام

الوكيل الإخباري - قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة، تحرير القاق، إن عدد المسجلين في المنصة الإلكترونية للتعرفة الكهربائية المدعومة منذ انطلاقها في كانون الثاني الماضي، وصل إلى أكثر من مليون و520 ألف مشترك مشترك، يستفيدون من التعرفة الجديدة المدعومة، التي بدأ العمل بها منذ نيسان الماضي.

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وأضافت القاق، أن الهيئة ومنذ انطلاق التسجيل على المنصة الإلكترونية، تعاملت مع 20 ألف ملاحظة واستفسار، وردت إليها حول تفاصيل الدعم وطرق التسجيل على المنصة، تم معالجة ما نسبته 99% منها.



ودعت القاق المواطنين الذين لم يسجلوا لدعم الكهرباء، إلى الاستفادة من التعرفة المدعومة، مؤكدة أن المنصة مستمرة في استقبال طلبات الحصول على التعرفة الكهربائية الجديدة.

