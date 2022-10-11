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الثلاثاء، 11-10-2022 01:16 م

أكثر من 100 ألف مريض أجنبي قدموا للمملكة للعلاج حتى نهاية آب الماضي

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الوكيل الإخباري - قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة والرئيس الفخري للمجلس العالمي للسياحة العلاجية الدكتور فوزي الحموري إنه تم وضع أسعار العمليات الجراحية شاملة أجور الأطباء وجميع خدمات المستشفى على منصة "سلامتك" لتسهيل قدوم المرضى الأجانب إلى الأردن.

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وأضاف الحموري، أن أعداد المرضى القادمين من الخارج للعلاج في الأردن قد ارتفاع حتى نهاية شهر آب إلى ما يزيد على 100 ألف مريض.

وأكد أن الأردن لا يزال يحتل اليوم المرتبة الأولى في السياحة العلاجية في الإقليم ،كما أنه من ضمن أفضل عشر دول في العالم في هذه القطاع.


ويوضح الحموري أن السياحة العلاجية والاستشفائية في الأردن هي منظومة وسلسلة من التعاون المشترك بين مختلف القطاعات وحصيلة جهود استثنائية متراكمة بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي تبعتها سلسلة من الإنجازات والنجاحات وضعت الأردن على خريطة السياحة العلاجية كمركز متقدم للعلاج.


 




 

 


 

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