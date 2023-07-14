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الجمعة، 14-07-2023 09:16 م

أكثر من 60 ألف زائر لتلفريك عجلون خلال الشهر الأول

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الوكيل الاخباري - قالت مدير عام المناطق التنموية المهندسه أروى الحياري ان تلفريك عجلون استقبل ما يزيد على 60000 الف زائرخلال الشهر الأول من انطلاقه.اضافة اعلان


وقالت الحياري أن تلفريك عجلون عزز مكانة عجلون كمقصد سياحي رئيس للاردنيين والسياح إضافة إلى نمو مختلف الأنشطة الاقتصادية والحركة التجارية وكذلك تزايد الاهتمام في تنمية الاستثمارات السياحية في محافظة عجلون وهو احد اهم أهداف تطوير تلفريك عجلون.

واضافت الحياري أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي تخص المشروع التي تم طرحها من قبل المناطق التنموية للاستثمار أمام القطاع الخاص تلقى اهتماما للاستثمار نظرا للدور الذي سيلعبه التلفريك في تنمية المحافظة ويعزز مكانتها على الخارطة الاستثمارية والسياحية للمملكة.

 




 

 


 

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