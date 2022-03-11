أمانة عمّان تعلن حالة طوارئ متوسطة بسبب المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري - أعلن الناطق باسم أمانة عمّان الكبرى ناصر الرحامنة، الجمعة، عن حالة "طوارئ متوسطة" في ظل المنخفض الجوي الحالي، مبيناً أنه "من الممكن رفعها للأعلى في حال تعمق المنخفض".

اضافة اعلان



وقال الرحامنة لـ "المملكة"، إن "لوحات الدعاية الانتخابية تشكل عائقا للحركة المرورية والسلامة العامة للمشاة وتأخذ جزءا من جهد أمانة عمّان لأن كثيرا منها تتطاير بفعل الرياح، وسرعة الرياح وصلت إلى نحو 50 كيلومترا بالساعة".



وأضاف أن "كوادر الأمانة موجودة بالميدان في جميع المواقع، إضافة إلى غرفة الطوارئ المركزية في تلاع العلي و22 غرفة طوارئ في المناطق".



من جهته، قال ضابط العمليات في إدارة الدوريات الخارجية إبراهيم القضاة، إن الحركة على جميع الطرق الخارجية نشطة ولا يوجد أي عوائق.



وأضاف لـ "المملكة"، أن "طريق الاختصاص في الشمال أوتوستراد عمّان إربد واختصاص المفرق يشهد أمطارا، واختصاص الرويشد والمناطق الشرقية رياح مثيرة للغبار"، داعياً المواطنين القادمين من حدود الكرامة باتجاه الرويشد إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب تشكل الغبار.



"الطريق الصحراوي لغاية الظهر يشهد رياح مثيرة للغبار ومدى الرؤية واضح ولا يوجد أي عوائق أو إغلاقات، وأيضا طريق وادي عربة"، وفق القضاة.



