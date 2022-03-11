الجمعة 11-03-2022
الوكيل الاخباري

وصول الطائرة الثالثة إلى بولندا لإجلاء أردنيين

وفاة ستيني بحريق في العقبة

التنمية تعمم بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك

بدء الامتحانات العملية للشامل غدا

قطر: إلغاء التباعد في المساجد اعتبارا من الغد

والدة نقيب الصحفيين راكان السعايدة في ذمة الله

القبض على شخص قتل شقيقته خنقا إثر خلافات بينهما

الأردن يدين الاعتداءات الإرهابية على السعودية

وزارة الأشغال: 36 بلاغا يتعلق بالحالة الجوية لغاية الآن

أسماء الفائزين بجوائز السحب لمتلقي مطعوم كورونا

الجمعة، 11-03-2022 12:46 م

أمانة عمّان تعلن حالة طوارئ متوسطة بسبب المنخفض الجوي

مطر الوكيل


الوكيل الإخباري - أعلن الناطق باسم أمانة عمّان الكبرى ناصر الرحامنة، الجمعة، عن حالة "طوارئ متوسطة" في ظل المنخفض الجوي الحالي، مبيناً أنه "من الممكن رفعها للأعلى في حال تعمق المنخفض".

اضافة اعلان


وقال الرحامنة لـ "المملكة"، إن "لوحات الدعاية الانتخابية تشكل عائقا للحركة المرورية والسلامة العامة للمشاة وتأخذ جزءا من جهد أمانة عمّان لأن كثيرا منها تتطاير بفعل الرياح، وسرعة الرياح وصلت إلى نحو 50 كيلومترا بالساعة".


وأضاف أن "كوادر الأمانة موجودة بالميدان في جميع المواقع، إضافة إلى غرفة الطوارئ المركزية في تلاع العلي و22 غرفة طوارئ في المناطق".


من جهته، قال ضابط العمليات في إدارة الدوريات الخارجية إبراهيم القضاة، إن الحركة على جميع الطرق الخارجية نشطة ولا يوجد أي عوائق.


وأضاف لـ "المملكة"، أن "طريق الاختصاص في الشمال أوتوستراد عمّان إربد واختصاص المفرق يشهد أمطارا، واختصاص الرويشد والمناطق الشرقية رياح مثيرة للغبار"، داعياً المواطنين القادمين من حدود الكرامة باتجاه الرويشد إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب تشكل الغبار.


"الطريق الصحراوي لغاية الظهر يشهد رياح مثيرة للغبار ومدى الرؤية واضح ولا يوجد أي عوائق أو إغلاقات، وأيضا طريق وادي عربة"، وفق القضاة.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
طط

وصول الطائرة الثالثة إلى بولندا لإجلاء أردنيين

رمضان

التنمية تعمم بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك

البلقاء

بدء الامتحانات العملية للشامل غدا

إنا_لله_وإنا_إليه_راجعون

والدة نقيب الصحفيين راكان السعايدة في ذمة الله

امن ٢

القبض على شخص قتل شقيقته خنقا إثر خلافات بينهما

الخارجية٢

الأردن يدين الاعتداءات الإرهابية على السعودية

أخبار متعلقة
b937c462e4ba566af356c7047844f3ea

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ الخفيفة

alwakeel (18)

الأمانة: 25 ملاحظة خلال المنخفض.. وجميع الطرق سالكة

4 - Copy

إزالة أكثر من 300 يافطة ولوحة انتخابية مخالفة

0L5A9898 - Copy

الأمن العام يحذر من المنخفض الجوي السائد

22022821476998805351

وفاة شخص وإصابة زوجته إثر حريق شقة في المقابلين

الباص السريع مع لوغو - Copy

الشواربة: دراسات للمرحلة الثانية من الباص السريع