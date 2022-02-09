الشواربة: دراسات للمرحلة الثانية من الباص السريع

الوكيل الإخباري - كشف رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة، عن طرح عطاء لتشغيل الباص سريع التردد كمنظومة واحدة نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى أن أمانة عمان ستطرح عطاء لتشغيل 135 حافلة نقل عام جديدة نهاية الشهر الجاري.

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جاء ذلك خلال مشاركته، في فعاليات مؤتمر النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدورته الرابعة 2022، التي عقدت في دبي، بتنظيم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي والاتحاد العالمي للمواصلات العامة.



وأشار الشواربة في الجلسة النقاشية الرئيسية (قادة النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، إلى أن أمانة عمّان الكبرى تجري حالياً دراسات فنية ومالية للمرحلة الثانية من مشروع الباص سريع التردد بطول 52 كيلومتر.



والمؤتمر الذي يشارك فيه وزراء ورؤساء بلديات على مستوى الوطن العربي وخبراء في مجالات النقل، يسلط الضوء على كيفية مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال النقل الحضري وأنظمة النقل الذكية.



وأكد الشواربة أن أمانة عمان هي جزء من الفريق الحكومي للتعامل مع جائحة كورونا من خلال تأمين الخدمات الضرورية، لافتاً إلى أن أمانة عمان كانت قد شكلت فريق لدراسة كفاءة وقدرة المؤسسة لخدمة المواطنين خلال الجائحة وكذلك كفاءة وقدرة المدينة لخدمة المواطنين، حيث تم التوصل لمخرجات مهمة منها الخدمات الضرورية التي يحتاجها السكان دون استخدام وسائط النقل، وتوفير الأرصفة الآمنة للمشاة، وإيجاد مسارات لاستخدام وسائل النقل البديلة كالدراجات الهوائية.



واكد الشواربة على اهمية بناء علاقات تشاركية مع القطاع الخاص بما يخدم مواكبة احتياجات المواطنين في المدن، وأن أمانة عمان تاخذ بالاعتبار كمدخل لاي مشروع تنفيذي يتم تطبيقه أربع استراتيجيات هي (منعة المدينة، المدينة الخضراء، المدينة الصحية، التغير المناخي).

وقال الشواربة إن ”٤٥ بالمئة من فاتورة الكهرباء لأمانة عمان هي من مشروع تحويل النفايات الى طاقة كهربائية في مكب الغباوي بتحويل الغاز المسال لكهرباء، وان انارة طرق مدينة عمان اصبحت اليوم بنظام LED الموفرة للطاقة والتي تسهم كذلك بتخفيف الانبعاثات الكربونية”.

واشار ان الازمات المرورية ترتبط بحركة المواطنين من مواقع سكنهم الى مواقع العمل والمراكز التعليمية والتجارية وبالعكس، وان الحل يكمن بالتخطيط لهذه النشاطات الانسانية بالتاثير الايجابي لمشاريع النقل الجماعي٠



وبين الشواربة ان المدن الذكية وتطبيقاتها المتعددة وانظمة النقل الذكية تسهم الى حد كبير في اعطاء مزيد من الوضوح للبيانات التخطيطية التي تتعلق بحركة المواطنين.



وقال الشواربة في مداخلة رداً على سؤال حول نجاح تجربة أمانة عمان في تشغيل أول نظام حافلات سريعة التردد ”تمكنا بعد طول انتظار من تشغيل اول نظام نقل جماعي ، وان النقل العام منظومة تبنى بانماط مختلفة وتحتاج الى استراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى حتى تتحقق على ارض الواقع“.



واشار الشواربة ان امانة عمان بادرت الى تاسيس شركة رؤية عمان كذراع استثماري لها حيث تم شراء وتشغيل حافلات نقل عام تطبق معايير الخدمة المطلوبة.



وأضاف الشواربة ”نتأكد دائماً عندما نبني استراتيجية من أي نوع أنها تنطبق مع الأهداف الوطنية والاستدامة العالمية، ونولي الدراسات الأولية لأي مشروع أهمية بالغة ، وان أمانة عمان وضعت خطة لمدة عشر سنوات بدأت العام الجاري في مجال تطوير النقل العام من خلال خطط شاملة وخارطة طريق سليمة“.



وأقيم على هامش المؤتمر معرض لوسائل النقل والمواصلات العامة وخدمات النقل المدرسي والانظمة الذكية والخدمات الالكترونية.



وكان رئيس لجنة امانة عمان الدكتور يوسف الشواربة بحث على هامش المؤتمر مع المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي مطر محمد الطاير، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.