أمسية شعرية في منتدى الرصيفة الثقافي



الوكيل الاخباري - نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون اليوم الاثنين، في قاعة البلدية، أمسية شعرية منوعة في ختام أنشطته الثقافية لهذا الشهر وضمن احتفالاته بإعلان الرصيفة لواء للثقافة الأردنية لعام 2022 بمشاركة عدد من الشعراء من أبناء اللواء.



واستعرض رئيس المنتدى محمود الصالح الأنشطة التي نفذها المنتدى خلال هذا الشهر ومشاركاته في عدة مهرجانات ثقافية، مشيرا إلى أن أولوية العمل كانت لدعم المواهب الشابة في اللواء.

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