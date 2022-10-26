نادي أسرة القلم يقيم أيام الزرقاء الشعرية

الوكيل الإخباري - نظم نادي أسرة القلم الثقافي مساء أمس الثلاثاء، أول أيام مهرجان أيام الزرقاء الشعرية الرابع، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ضمن فعاليات الاحتفال بالرصيفة مدينة للثقافة الأردنية للعام الحالي، وبمشاركة عدد كبير من الشعراء.

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وأعرب نائب رئيس النادي عامر سمارة عن اعتزاز أبناء محافظة الزرقاء بإنجاز الرصيفة واختيارها لتكون عاصمة للثقافة الأردنية لما فيها من تنوع ثقافي مهم ومميز، مشيرا إلى أن الهيئات الثقافية في المحافظة تعمل وتساند الرصيفة في مشروعها الثقافي لتكون أيقونة الحركة الثقافية الأردنية لهذا العام.



بدوره، أكد مدير ثقافة الزرقاء أيمن عرار دعم الوزارة لجميع الهيئات الثقافية وبشكل مؤسسي ممنهج لتقديم صورة ناصعة عن العمل الثقافي في لواء الرصيفة، حيث تم تخصيص موازنة جيدة لهذه المناسبة إضافة إلى عدة مشاريع سيجري تنفيذها في اللواء تباعا لدعم الحراك الثقافي في المدينة وترسيخه بشكل لائق يعود بالنفع على الجميع.



وقدم الشعراء، عضيب عضيبات، ورأفت سفيان، نضال الرفاعي، موسى حوامدة، مجموعة من القصائد الشعرية في حب الأردن وفلسطين كتوأم عربي يعشقه الجميع بقيادة هاشمية حكيمة، إلى جانب قصائد الحب والغزل والشوق والحنين.



وتستمر فعاليات المهرجان التي تقام في قاعة بلدية الرصيفة أربعة أيام.