بحث مشكلة البسطات المخالفة بالرصيفة

الوكيل الاخباري - عقد متصرف لواء الرصيفة محي الدين العدوان، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بمشاركة رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي والنائب الدكتور محمد الخلايلة في مبنى المتصرفية لبحث استمرارية حملات إزالة البسطات المخالفة في شوارع المدينة .



وبين العدوان أن الاجتماع جاء بعد تلقي العديد من شكاوى المواطنين حول البسطات المخالفة والباعة المتجولين وما تشكله من اعتداء على الطرق العامة وخلق أزمات مرورية في عدة مناطق تشهد ازدحامات متكررة إضافة إلى إساءة البعض من الباعة المتجولين للمواطنين من خلال سلوكيات سلبية.

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