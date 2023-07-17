أموال الضمان: مشروع المدورة سينتج محاصيل زراعية استراتيجية

الوكيل الإخباري - نشر صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الاثنين، فيديو تعريفي عن شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية والتي تأسست عام 2020 لإنشاء أول مشروع زراعي للضمان الاجتماعي في منطقة المدورة جنوب الأردن.

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ويقام المشروع على مساحة 30 ‏الف دونم لإنتاج محاصيل استراتيجية تساهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وأبرزها القمح وذرة السيلاج وبطاطا المائدة والبطاطا التصنيعية والاعلاف الحيوانية.



وتدير الشركة المشروع الذي يتم تنفيذه على عدة مراحل بكوادر اردنية متميزة.

وتم استكمال المرحلة الأولى من المشروع في وقت قياسي وتم خلالها إنجاز العديد من اعمال البنية التحتية وتأهيل الأرض للزراعة وتركيب أنظمة الري.



كما أقامت الشركة العديد من الشراكات مع مستثمرين محليين من القطاع الخاص.