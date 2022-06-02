أمين عام التربية يكرم عددا من المدارس الحاصلة على جوائز

الوكيل الاخباري - كرّم أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة اليوم الخميس في مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز/ العقبة، عددا من المدارس الحاصلة على جوائز على مستوى المملكة والمستوى العالمي.



وبين الدكتور العجارمة خلال حفل التكريم، وبحضور مدير التربية والتعليم لمنطقة العقبة الدكتورة سمية البرديني، أن الإبداع ليس حكرا على مدارس العاصمة وحدها، مؤكدًا اعتزاز الوزارة وفخرها بالمعلمين ومديري المدارس الذين أسهموا في تحقيق هذه الإنجازات.

اضافة اعلان