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الأربعاء، 01-06-2022 10:01 م

انطلاق حملة رفع الوعي حول التعليم الدامج في تربية لواء ماركا

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الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة التربية والتعليم من خلال مديرية تربية لواء ماركا، حملة رفع الوعي حول التعليم الدامج، ضمن برنامج "الجودة في التعليم الدامج في الأردن"، والمنفذ من قبل المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي وبدعم من الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية وبالشراكة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويساهم البرنامج الذي سيطلق في عدد من المحافظات في تعزيز الجودة في التعليم الدامج من خلال تعزيز القدرات الوطنية للتخطيط والإدارة، وإعداد إجراءات تنفيذ التعليم الدامج على مستوى المدارس وتنفيذ إجراءات تطوير قدرات الإدارات المدرسية والمعلمين وأولياء الأمور والأطفال.

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