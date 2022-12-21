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الأربعاء، 21-12-2022 10:28 ص

أم قيس ضمن أفضل القرى السياحية بالعالم

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الوكيل الاخباري- وقع اختيار منظمة السياحة العالمية على قرية أم قيس لإدراجها ضمن أفضل القرى السياحية في العالم، وذلك بعد تحقيقها للشروط والمتطلبات المطلوبة من المنظمة.اضافة اعلان


وقال وزير السياحة والآثار نايف الفايز، إنّ اختيار قرية أم قيس كأفضل القرى السياحية على مستوى العالم، سيساهم في زيادة الحركة السياحية إلى القرية والأردن بشكل عام، وتمكين المجتمعات المحلية، وزيادة فرص العمل، إلى جانب ترويج القرية كوجهة رئيسية على خريطة السياحة الأردنية.

وأشار الفايز، إلى أن الإنجاز، يأتي ضمن رؤية الوزارة، والتزاماً بخطة تطوير المنتج السياحي التي تعمل عليها الوزارة من خلال الاستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام 2021-2025.

وأضاف، أن الاختيار يأتي ثمرة للجهود والتعاون بين الوزارة ودائرة الآثار العامة، وهيئة تنشيط السياحة، والجهات المعنية الأخرى، التي عملت بشكل حثيث على تطبيق وتنفيذ شروط الاختيار كافة والمرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.

وستقيم الوزارة احتفالا بهذه المناسبة في قرية أم قيس، يتضمن مهرجانات ومعارض فنية وملتقيات ومسابقات، ومعارض للصناعات والحرف اليدوية، إلى جانب عروض موسيقية ومسرحية.

واختيرت قرية أم قيس من بين 136 قرية، تم ترشيح ملفاتها من كافة دول العالم، بناءً على مجموعة من المعايير تغطي 9 مجالات الموارد الثقافية والطبيعية، تعزيز الموارد الثقافية والمحافظة عليها، والاستدامة الاقتصادية، والاستدامة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، وتنمية السياحة والتكامل، والحوكمة، وتحديد أولويات السياحة، والبنية التحتية والاتصال، والصحة والسلامة والأمن.

 




 

 


 

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