الأردن يشارك بالدورة الـ 25 للمجلس الوزاري العربي للسياحة

الوكيل الاخباري - يشارك وزير السياحة والآثار نايف الفايز، يرافقه المستشار هشام العبادي، في اجتماع الدورة الـ25 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، ومكتبه التنفيذي 31، والذي تنظمه الأمانة العامة للجامعة العربية تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.



ويناقش الاجتماع الوزاري ومكتبه التنفيذي الذي يقام خلال اليومين المقبلين، عدداً من الموضوعات التي تسهم في تفعيل العمل العربي المشترك ذات العلاقة بقطاع السياحة بأنماطه المختلفة، ودعم الاقتصاد الفلسطيني في مجال السياحة، وتوفير برامج تدريب للكوادر البشرية في القطاع السياحي بالدول العربية.

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